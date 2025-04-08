Вашингтон и Тегеран проведут непрямые переговоры в Омане в субботу

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что непрямые переговоры Тегерана и Вашингтона состоятся в субботу в Омане.

"Иран и США встретятся в субботу в Омане для непрямых переговоров на высоком уровне", - написал Аббас в соцсети X.

"Это как возможность, так и проверка. Мяч на американской стороне", - добавил он.

Ранее о предстоящей встрече в Омане сообщила журналист издания New York Times Фарназ Фассихи.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США и Иран проводят прямые переговоры по иранской ядерной проблеме.

"У нас есть прямые переговоры с Ираном", - сказал он журналистам в Белом доме. Позже он пояснил, что контакты состоятся в субботу "почти на высшем уровне".

"Надеюсь, эти переговоры принесут результаты", - добавил он.

По мнению Трампа, новое соглашение с Ираном "будет отличаться" от соглашения по атому между Тегераном и "шестеркой" международных посредников.

"Возможно, наше соглашение будет более мощным", - отметил президент США.