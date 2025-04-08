Минфин США назвал большой ошибкой ответные меры КНР на американские пошлины

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Ответные меры КНР на пошлины США не станут эффективными из-за торгового дисбаланса между двумя странами, заявил во вторник в интервью CNBC глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Я думаю, это большая ошибка, эскалация ситуации Китаем (...) Что мы теряем на том, что Китай повышает тарифы в отношении нас? Мы экспортируем одну пятую от того, что они экспортируют нам, так что это проигрышная игра для них", - сказал министр.

Он заверил, что цель пошлин - посадить торговых партнеров США за стол переговоров, вернуть рабочие места в Соединенные Штаты. По его словам, примерно 70 стран выразили готовность начать диалог по торговым вопросам. Также он выразил уверенность, что вскоре с США захотят говорить некоторые крупные страны, по отношению которым у Штатов сложился большой торговый дефицит.

"Если они явятся на переговоры с солидными предложениями, я думаю, мы можем заключить хорошие соглашения", - сказал Бессент.

Во вторник в министерстве коммерции КНР заявили, что Пекин не намерен уступать, если США продолжат давление на Китай при помощи пошлин.

Накануне Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон введет дополнительные 50-процентные пошлины против Пекина, если китайская сторона не откажется от пошлин в 34% на американские товары. Этому шагу КНР предшествовало решение США ввести пошлины на продукцию КНР в размере 34%.

В воскресенье замминистра коммерции КНР Лин Цзи отмечал, что Китай за счет введения дополнительных 34-процентных пошлин на товары из США стремится не только защитить законные права предприятий, но и вернуть Соединенные Штаты в нормальную систему международной торговли.