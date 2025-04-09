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Трамп призвал бизнесменов перебазировать свои компании в США

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду призвал бизнесменов переводить свои компании на территорию Соединенных Штатов.

"Это отличное время перевести вашу компанию в США, как сделали Apple и множество других компаний, а их - рекордное количество. Отсутствие пошлин, почти немедленное подключение к электричеству и получение разрешений. Никаких экологических проволочек. Не ждите, сделайте это сейчас!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

На прошлой неделе американский президент объявил о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый размер пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими государствами.

Ранее Трамп, не получив сигналов об уступках от Пекина, подписал указ о повышении пошлин на товары из Китая. Согласно указу, ранее объявленные президентом США дополнительные 34% меняются на 84%. Таким образом, с учетом тарифов на китайские товары в 20%, которые Трамп ввел в свой первый президентский срок, теперь размер пошлин составляет 104%.

Дональд Трамп Apple США Китай
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