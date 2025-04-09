В Киргизии начали разъяснять гражданам запрет на ношение никаба и бороды

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Киргизии начали проводить разъяснительные мероприятия среди населения о запрете носить никаб (мусульманская женская одежда, закрывающая лицо, с прорезью для глаз) и объемную неопрятную бороду в общественных местах, сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

Правоохранительные органы и спецслужбы проводят профилактическую работу среди населения в соответствии с новыми требованиями закона о свободе вероисповедания и религиозных объединениях.

Закон с 1 февраля запрещает носить в общественных местах одежду, которая не позволяет идентифицировать человека, - никаб, говорится в сообщении. За появление в никабе предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов ($230). "Пока ведутся разъяснительные мероприятия среди населения", - заявили в спецслужбе.

"Если человек носит бороду, он должен ухаживать за ней и приводить в порядок и не ходить в общественных местах в неопрятном виде", - разъяснили в пресс-службе ГНКБ.

Совет улемов мусульман Киргизии поддержал введенные ограничения и уточнил, что они не касаются хиджаба (исламский женский платок и широкая одежда, скрывающая фигуру, запястья рук и шею женщины), который не закрывает лицо и позволяет камерам идентифицировать личность. Относительно бороды в Совете улемов сообщили, что мужчина, который носит бороду, должен держать ее в чистоте и выглядеть опрятно.