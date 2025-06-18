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МВД Казахстана поддержало предложение запретить закрывать лицо в общественных местах

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В министерстве внутренних дел Казахстана в интересах безопасности поддерживают инициативу сенаторов о запрете скрывать лица в общественных местах, сообщил глава МВД Ержан Саденов.

"Мы в целом поддерживаем, потому что мера направлена для безопасности. Если скрывать нечего, зачем лицо закрывать?" - сказал Саденов журналистам в кулуарах мажилиса.

Ранее в СМИ сообщалось о соответствующем предложении сенаторов, которое предлагает запретить в общественных местах одежду, скрывающую лицо. Исключением могут быть ситуации при исполнении требований законодательства, служебных или трудовых обязанностей, в медицинских целях, гражданской защиты, при погодных условиях, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях.

Казахстан
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