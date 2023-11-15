В Киргизии вынесли на обсуждение законопроект о штрафах за никабы

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Киргизии вынесен на общественное обсуждение законопроект о введении штрафа для граждан страны, носящих паранджу и никаб в общественных местах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского парламента.

"Согласно законопроекту, граждане, носящие одежду, закрывающую лицо, или отращивающие длинную бороду, не позволяющую идентифицировать лицо человека, будут оштрафованы на 2 тысячи сомов ($22) или приговорены к общественным работам на срок до 30 часов. При повторном нарушении штраф составит 4 тысячи сомов ($44) или 40 часов общественных работ", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Предполагается, что действие закона не коснется иностранных граждан, временно проживающих в Киргизии, временно работающих или имеющих дипломатический статус. Также не будут штрафовать граждан страны, которые носят одежду, закрывающую лицо, по рекомендации врачей.

Законопроект продвигает депутат парламента Киргизии Шарапаткан Маджитова, которая ссылается на вопросы безопасности и усиление в стране радикальных религиозных течений.