Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Киргизии вынесли на обсуждение законопроект о штрафах за никабы

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Киргизии вынесен на общественное обсуждение законопроект о введении штрафа для граждан страны, носящих паранджу и никаб в общественных местах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского парламента.

"Согласно законопроекту, граждане, носящие одежду, закрывающую лицо, или отращивающие длинную бороду, не позволяющую идентифицировать лицо человека, будут оштрафованы на 2 тысячи сомов ($22) или приговорены к общественным работам на срок до 30 часов. При повторном нарушении штраф составит 4 тысячи сомов ($44) или 40 часов общественных работ", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Предполагается, что действие закона не коснется иностранных граждан, временно проживающих в Киргизии, временно работающих или имеющих дипломатический статус. Также не будут штрафовать граждан страны, которые носят одежду, закрывающую лицо, по рекомендации врачей.

Законопроект продвигает депутат парламента Киргизии Шарапаткан Маджитова, которая ссылается на вопросы безопасности и усиление в стране радикальных религиозных течений.

Киргизия Шарапаткан Маджитова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 15 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден обсудил с Нетаньяху освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Байден обсудил с Нетаньяху освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

США задействуют бомбардировщик B-52 в совместных учениях с Южной Кореей

США задействуют бомбардировщик B-52 в совместных учениях с Южной Кореей
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская армия начала операцию в больнице Аль-Шифа в Газе

Палата представителей США поддержала пошаговый план финансирования правительства

Обострение палестино-израильского конфликта

Сделка между Израилем и ХАМАС по заложникам возможна в ближайшие трое суток

Сделка между Израилем и ХАМАС по заложникам возможна в ближайшие трое суток

КНДР разработала твердотопливные двигатели нового типа для баллистических ракет

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные прорвали оборону ХАМАС у города Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС приближаются к сделке по освобождению заложников и паузе в боях

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ захватил важный опорный пункт ХАМАС в лагере беженцев Аш-Шати в Газе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });