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Представители Роскосмоса и NASA обсудили сотрудничество после завершения проекта МКС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Представители "Роскосмоса" и NASA обсудили планы по развитию орбитального космоса после завершения проекта Международной космической станции (МКС) и планы развития лунной программы, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"У нас вчера была довольно открытая дискуссия вчера, полтора часа. Мы обсуждали план "Роскосмоса" и NASA. Планы, касающиеся развития орбитального космоса после МКС, планы развития лунной программы", - сказал он.

"Завтра будет представлен к назначению новый администратор NASA Джаред Айзекман. Ждем его назначения, чтобы уже официально обо всем договориться и сделать соответствующие заявления", - сказал также Баканов.

8 апреля на МКС прибыл корабль "Союз МС-27" с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом. Астронавт NASA Ким прибыл на МКС по соглашению с США о перекрестных полетах.

7 апреля в "Роскосмосе" сообщили, что Баканов встретился на Байконуре с руководством NASA, стороны обсудили сотрудничество на МКС, а также совместное празднование годовщины стыковки "Союз-Аполлон".

NASA МКС Роскосмос Джаред Айзекман Дмитрий Баканов
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