Комитет Сената США поддержал кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Комитет сената США по торговле, науке и транспорту 9 апреля поддержал назначение на должность нового главы NASA миллиардера Джареда Айзекмана, следует из трансляции заседания комитета.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Айзекмана на этот пост 20 января.

Айзекман - владелец финансовой компании Shift4 Payments, Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд. Айзекман - профессиональный пилот. В сентябре 2021 года он совершил во главе миссии Inspiration4 вместе с тремя частными членами экипажа первый коммерческий орбитальный полет на корабле Crew Dragon владельца компании SpaceX Илона Маска. Стоимость полета оценивалась в $200 млн. В сентябре 2024 года в рамках полета на корабле Crew Dragon в качестве командира экипажа миссии Polaris Dawn Айзекман стал первым частным астронавтом, совершившим выход в открытый космос

7 апреля представители "Роскосмоса" и NASA обсудили планы по развитию орбитального космоса после завершения проекта Международной космической станции и планы развития лунной программы, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. Он добавил, что "Роскосмос" ждет назначения нового главы NASA Айзекмана, чтобы официально обо всем договориться и сделать соответствующие заявления.

8 апреля на МКС прибыл корабль "Союз МС-27", в состав его экипажа входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. Ким прибыл на МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.