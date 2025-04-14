Прокуроры просят суд приговорить экс-президента Киргизии Атамбаева к 11 годам

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Представители гособвинения Киргизии попросили в понедельник Первомайский районный суд Бишкека признать бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева и его сторонников виновными по делу о беспорядках в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

В частности, обвинение попросило приговорить Атамбаева к 11 годам лишения свободы, его бывшего охранника Каната Сагымбаева - к 11,5 годам тюремного срока. Экс-руководителю аппарата президента республики Фариду Ниязову и бывшему депутату киргизского парламента Равшану Жээнбекову просят назначить по 10 лет лишения свободы.

7 августа 2019 года в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека спецназ группы "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа 2019 года при новой попытке спецназа задержать бывшего главу государства. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

Во время событий 7-8 августа пострадали 225 человек, в том числе 91 сотрудник МВД и 40 сотрудников ГКНБ.

Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы, он был лишён неприкосновенности в июне 2019 года. После задержания против него было возбуждено несколько уголовных дел. 23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Позднее Атамбаев был признан невиновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "злоупотребление должностным положением" и "коррупция" Уголовного кодекса Киргизии. Суд также оправдал его по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года в связи с отсутствием состава преступления.

Дело Атамбаева было направлено на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

По решению суда Атамбаеву разрешено покинуть Киргизию для лечения. Вечером 14 февраля 2023 года он был освобождён из колонии, а на следующий день вылетел за границу.