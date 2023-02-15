Экс-президент Киргизии Атамбаев выехал из страны для лечения

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Освобожденный 14 февраля из колонии бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вместе с младшим сыном Кадыром вылетел в Испанию через Дубай для медицинского обследования, сообщили "Интерфаксу" в среду близкие бывшего президента Киргизии.

Он покинул страну 15 февраля утром. Накануне, выходя из колонии, он сообщил, что планирует уехать на лечение, но затем вернется.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил, что никаких преград для выезда его клиента за границу нет.

"Ему требуется медицинское обследование, после чего будет приниматься решение об оперативном вмешательстве. Пока сложно сказать, сколько времени это займет", - сказал Слесарев.

Он также прокомментировал оставшиеся уголовные дела в отношении Атамбаева.

"Юридически нет никаких обоснований в пользу обвинения. Его не могли привлекать к ответственности, даже если бы что-то было. У Атамбаева был статус неприкосновенности, который нарушили", - отметил адвокат.

14 февраля Верховный суд Киргизии сообщил, что дело Атамбаева, по которому он был осужден к 11 годам тюремного срока, было направлено на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Первомайский суд Бишкека разрешил экс-президенту выехать из страны для лечения. На основании этого решения его освободили из колонии.

Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 годы, был лишен неприкосновенности в июне 2019 года. После его задержания (8 августа 2019 года) против него было возбуждено несколько уголовных дел.

23 июня 2020 года Первомайский суд приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Впоследствии Атамбаев был признан невиновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Злоупотребление должностным положением" и "Коррупция" УК Киргизии. Суд также оправдал его по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года в связи с отсутствием состава преступления.