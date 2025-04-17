Экс-президент Киргизии Атамбаев снова признан виновным в незаконном освобождении Батукаева

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев повторно признан виновным по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального "авторитета" Азиза Батукаева, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Слесарев.

"Первомайский районный суд Бишкека признал Атамбаева виновным по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Однако наказание не назначено в связи со сроком давности преступления", - сказал Слесарев.

Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы и был лишен неприкосновенности в июне 2019 года. После задержания против него было возбуждено несколько уголовных дел. 23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Позднее Атамбаев был признан невиновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "злоупотребление должностным положением" и "коррупция" Уголовного кодекса Киргизии. Суд также оправдал его по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года в связи с отсутствием состава преступления.

Дело Атамбаева было направлено на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

По решению суда, Атамбаеву было разрешено покинуть Киргизию для лечения. 14 февраля 2023 года он был освобожден из колонии, а на следующий день вылетел за границу.