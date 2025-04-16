Уолл-стрит слабо снизилась во вторник на сохранении рисков торговой войны с Китаем

Нью-Йоркская фондовая биржа Фото: Adam Gray/Getty Images

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги во вторник из-за сохранения напряженности во внешнеторговых отношениях между США и Китаем.

"Следующее слово за Китаем. Китаю нужна сделка с нами. Нам не нужна сделка с ними", - зачитала обращение президента США Дональда Трампа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Китай ничем не отличается от любой другой страны, просто они намного больше. Китаю нужно то, что есть у нас - американские потребители, или, иначе говоря, им нужны наши деньги", - говорится в сообщении.

Ранее Трамп намекнул на возможность смягчения пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей, поскольку компаниям необходимо больше времени для переноса производства в США. До этого Вашингтон исключил из списка товаров, облагаемых недавно введенными зеркальными пошлинами, десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны и некоторые микрочипы.

"Мы бы посоветовали инвесторам избегать резких и поспешных выводов в отношении того, как в итоге сложится ситуация с пошлинами для экономики и корпоративных прибылей, - написал Энтони Сальимбене из Ameriprise. - Вместо этого мы советуем инвесторам готовиться к ряду различных промежуточных итогов, включая сценарии замедления или ускорения роста экономики и прибылей".

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос до минус 8,1 пункта по сравнению с минус 20 пунктами месяцем ранее, когда индикатор опускался до минимума с мая 2023 года, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. При этом эксперты предполагали, что индекс поднимется до минус 14,5 пункта, согласно результатам опроса Trading Economics.

Котировки акций Boeing Co. снизились на 2,4% на сообщениях СМИ, что китайские власти предписали местным авиакомпаниям прекратить прием поставок самолетов американской компании. Пекин также попросил авиаперевозчиков прервать закупки связанных с воздушными судами компонентов и оборудования у американских фирм.

Капитализация Hewlett Packard Enterprise подскочила на 5,1% на слухах, что инвестиционная фирма Elliott нарастила портфель акций компании на сумму более $1,5 млрд.

Акции Citigroup Inc. подорожали на 1,8%. Банк в первом квартале увеличил чистую прибыль почти на 21%, выручку - на 3%, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Bank of America Corp., второй по размеру активов банк США, также отчитался о росте чистой прибыли и выручки в январе-марте 2025 года, и его бумаги выросли в цене на 3,7%.

Американская Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, зафиксировала более чем трехкратный рост чистой прибыли в первом квартале за счет единовременных факторов, а выручка компании умеренно повысилась и оказалась сильнее ожиданий рынка. Несмотря на это, капитализация компании уменьшилась на 0,5%.

Рыночная стоимость Caterpillar понизилась на 1,6% на новости, что Джозеф Крид, главный операционный директор производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, станет главным исполнительным директором компании с 1 мая.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,38% и составил 40368,96 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 0,17% - до 5396,63 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,05% и составил 16823,17 пункта.