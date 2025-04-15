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Китайским авиакомпаниям запретили получать самолеты Boeing

Китайским авиакомпаниям запретили получать самолеты Boeing
Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Китайские власти предписали местным авиакомпаниям прекратить прием поставок самолетов американской Boeing Co., сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Пекин также попросил авиаперевозчиков прервать закупки связанных с воздушными судами компонентов и оборудования у американских компаний, говорят источники агентства.

Правительство Китая изучает варианты поддержки авиакомпаний, которые арендуют самолеты Boeing и столкнулись с повышением расходов.

По данным Aviation Flights Group, китайские авиакомпании ожидают поставок примерно десяти самолетов Boeing 737 Max, в том числе по два для China Southern Airlines, Air China и Xiamen Airlines. Некоторые из этих воздушных судов находятся недалеко от производственной базы Boeing в Сиэтле, другие - на объекте в китайском Чжоушане.

По данным источников агентства, документы и платежи по некоторым из этих поставок были оформлены до введения зеркальных пошлин США в отношении Китая 12 апреля, и ввоз этих самолетов в КНР могут разрешить.

Air China Boeing Китай США Aviation Flights Group Xiamen Airlines
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