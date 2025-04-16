Трамп на переговорах по тарифам будет добиваться от партнеров ограничений против КНР

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Американская администрация планирует использовать переговоры о тарифах для давления на торговых партнеров США, добиваясь от них ограничений в отношении Китая, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Идея состоит в том, чтобы добиться от торговых партнеров США обязательств по изоляции экономики Китая в обмен на снижение торговых и тарифных барьеров, введенных Белым домом", - пишет издание.

Газета поясняет, что американские представители на переговорах с более чем 70 странами хотят добиться от них запрета на поставки Китаем своих товаров через них, а также на размещение китайских компаний на их территориях с целью уклонения от американских тарифов.

Эти меры призваны "подорвать и без того шаткую экономику Китая", заставить Пекин сесть за стол переговоров и уменьшить количество рычагов воздействия на потенциальных переговорах председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, считает газета.

Точные требования могут сильно различаться в зависимости от каждой конкретной страны, учитывая степень ее вовлеченности в китайскую экономику, отмечается в публикации.

В ней говорится, что автором идеи стал министр финансов Скотт Бессент. Он называет приоритетными партнерами для заключения таких соглашений Великобританию, Австралию, Южную Корею, Индию и Японию.

Накануне The Wall Street Journal писала, что "Бессент сообщил союзникам, что эти страны являются одними из его главных целей, и он поддерживает связь с официальными лицами каждой из них".