Трамп намерен провести в среду переговоры о пошлинах с японской делегацией

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что позже в среду проведет встречу с представителями японской стороны, чтобы обсудить вопрос пошлин.

"Представители Японии сегодня приедут для переговоров по пошлинам, стоимости нашей военной поддержки и "справедливой торговли". Я буду присутствовать на встрече вместе с главами Минфина и Минторга США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он выразил надежду, что удастся найти решение, которое будет "прекрасным" как для Японии, так и для Соединенных Штатов.

Ранее в апреле Трамп заявил, что принял решение поставить на паузу на 90 дней пошлины на импорт в отношении свыше 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. В течение данного периода пошлины для этих стран сохранятся на уровне в 10%.

В Токио приветствовали приостановку повышения пошлин и призвали Вашингтон пересмотреть дополнительные 25-процентные тарифы на сталь, алюминий и автопром.