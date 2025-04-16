Поиск

Трамп намерен провести в среду переговоры о пошлинах с японской делегацией

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что позже в среду проведет встречу с представителями японской стороны, чтобы обсудить вопрос пошлин.

"Представители Японии сегодня приедут для переговоров по пошлинам, стоимости нашей военной поддержки и "справедливой торговли". Я буду присутствовать на встрече вместе с главами Минфина и Минторга США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он выразил надежду, что удастся найти решение, которое будет "прекрасным" как для Японии, так и для Соединенных Штатов.

Ранее в апреле Трамп заявил, что принял решение поставить на паузу на 90 дней пошлины на импорт в отношении свыше 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. В течение данного периода пошлины для этих стран сохранятся на уровне в 10%.

В Токио приветствовали приостановку повышения пошлин и призвали Вашингтон пересмотреть дополнительные 25-процентные тарифы на сталь, алюминий и автопром.

США Дональд Трамп Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Google в Великобритании предъявили иск на 5 млрд фунтов стерлингов

Google в Великобритании предъявили иск на 5 млрд фунтов стерлингов

Молдавия получит от Евросоюза системы ПВО

Президента Италии госпитализировали для плановой операции на сердце

Рубио и Уиткофф посетят Францию для переговоров по Украине и Ирану

Что случилось этой ночью: среда, 16 апреля

Уолл-стрит слабо снизилась во вторник на сохранении рисков торговой войны с Китаем

Уолл-стрит слабо снизилась во вторник на сохранении рисков торговой войны с Китаем

Советник шефа Пентагона отправлен в отпуск из-за расследования утечки информации

Госдепартамент США отменил 139 иностранных программ на сумму $215 млн

Госдепартамент США отменил 139 иностранных программ на сумму $215 млн
Операция США и союзников против хуситов

Авианосец "Карл Винсон" зашел в район Аденского залива к югу от Йемена

Авианосец "Карл Винсон" зашел в район Аденского залива к югу от Йемена

Что произошло за день: вторник, 15 апреля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6198 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне77 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });