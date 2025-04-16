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Китай сменил представителя на международных торговых переговорах

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Китай на фоне острых разногласий с США по вопросам тарифов сменил представителя по международным переговорам по торговым вопросам при министерстве коммерции, сообщает Госсовет КНР.

Новым переговорщиком и одновременно замминистра коммерции назначен Ли Чэнган. Он имеет многолетний опыт ведения международных переговоров, с 2021 года занимал должность представителя Китая во Всемирной торговой организации.

Замминистра Ван Шоувэнь, который отвечал за международные переговоры, был освобожден от должности представителя по переговорам и заместителя министра коммерции.

South China Morning Post обращает внимание, что смена представителя по переговорам произошла после нескольких недель резкого взаимного повышения тарифов Вашингтоном и Пекином. Издание отметило, что "рынки призывают к деэскалации торгового конфликта, который может нанести серьезный ущерб мировой экономике".

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