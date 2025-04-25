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Торговое соглашение США и Индии коснется металлов, сельхозпродукции и e-commerce

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Индия и США обсуждают будущее двустороннее торговое соглашение, которое в том числе затронет сельскохозяйственную продукцию и важнейшее минеральное сырье, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, информированные о ходе переговоров.

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По их словам, обсуждаемый договор будет затрагивать 19 вопросов, в том числе более широкий доступ на рынок сельскохозяйственной продукции, электронную коммерцию, хранение данных, ключевые металлы. Bloomberg называет это первым шагом, который может помочь Индии избежать более высоких пошлин США на ее товары.

По данным Bloomberg, США хотят нарастить экспорт своей агропродукции в Индию, призывают ее снизить соответствующие пошлины, убрать другие барьеры. Однако фермеры в Индии - тоже крупном сельскохозяйственном производителе - выступают против таких мер, причем фермеры являются важной политической силой.

Вместе с такие американские компании как Amazon и Flipkart также хотят получить больше доступа на индийский рынок и равные права с местными фирмами в сфере электронной коммерции. Кроме того, стороны обсуждают практику нормативного регулирования и технические барьеры в торговле стран.

Агентство напоминает, что после встречи 21 апреля вице-президента США Джей Ди Вэнса и премьера Индии Нарендры Моди стало известно об определении основ для торговых переговоров стран.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины в 26% на индийский экспорт. Однако 9 апреля президент США сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу.

Индия одной из первых стран начала торговые переговоры с США, после визита Моди в Вашингтон в минувшем феврале. Трамп и Моди договорились к осени заключить первую фазу торгового соглашения, но не стали уточнять, какие результаты ожидают от нее.

Ранее в Вашингтоне и Дели давали обещание нарастить объем торговли стран с $127,6 млрд в 2024 году до $500 млрд к 2030 году.

Дональд Трамп Индия США Джей Ди Вэнс Нарендра Моди
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