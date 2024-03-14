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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Генсек НАТО заявил о беспокойстве из-за углубления сотрудничества между РФ и КНР

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - НАТО продолжает беспокоить углубляющиеся стратегическое партнерство между Россией и Китаем, говорится в ежегодном докладе генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

"Углубляющееся стратегическое партнерство между КНР и Россией продолжает беспокоить и идет вразрез с ценностями и интересами союзников по НАТО", - говорится в докладе за 2023 год, опубликованном в четверг.

Отмечается, что в 2023 году НАТО продолжила взаимодействовать с КНР, в частности, несколько раз официальные лица встречались для обсуждения вопросов контроля вооружений, разоружения и режима нераспространения, а также конфликта на Украине.

Кроме того, в докладе в разделе про КНР отмечается, что НАТО продолжает оценивать потенциальную зависимость союзников от "авторитарных режимов" в том, что касается цепочек поставок, технологий и объектов инфраструктуры. При этом союзники продолжают работать для сокращения подобных стратегических уязвимостей, подчеркивается в документе.

КНР НАТО Йенс Столтенберг Китай
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