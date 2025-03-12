США приветствуют соглашение между Сирийскими демократическими силами и новыми властями

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - США приветствуют соглашение между новым правительством Сирии и Сирийскими демократическими силами, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Соединенные Штаты приветствуют недавно объявленное соглашение между сирийскими временными властями и Сирийскими демократическими силами об интеграции северо-востока страны в единую Сирию", - говорится в заявлении Рубио, опубликованном на сайте госдепа.

Он отметил, что США поддерживают политический переход, который демонстрирует "надежное, нерелигиозное правление как наилучший способ избежать дальнейшего конфликта".

"Мы будем продолжать следить за решениями, принимаемыми временными властями, с обеспокоенностью отмечая недавние случаи смертоносного насилия в отношении меньшинств", - добавил госсекретарь.

10 марта в Дамаске между президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абди было подписано соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты.

Ранее сирийские СМИ сообщали, что в минувший четверг произошли столкновения между силами правопорядка и сторонниками экс-президента Башара Асада в городах Латакия и Тартус.

По некоторым данным, число жертв могло превысить 1 тыс. человек, среди погибших есть мирные жители из числа меньшинства алавитов.