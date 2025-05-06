США и Филиппины проведут третьи за весну учения на фоне напряженности с Китаем

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США и Филиппин проведут третьи по счету военные учения с начала весны на фоне напряженности с Китаем в регионе Южно-Китайского моря, пишет Stars And Stripes, ссылаясь на представителя американского Корпуса морской пехоты.

В сухопутных учениях Kamandag на территории Филиппин, которые начнутся 26 мая и продлятся 12 дней, будет задействовано около двух тысяч американских военнослужащих. В маневрах, также примут участие военные Японии, Южной Кореи и Великобритании.

Американские морские пехотинцы прибудут на Филиппины с базы в Дарвине в Австралии, где их контингент находится на шестимесячной ротационной основе.

С 31 марта по 11 апреля прошли учения американской морской пехоты на южном филиппинском острове Минданао. С 21 апреля проходят совместные американо-филиппинские учения Balikatan, в ходе которых оттачиваются операции по ведению полноценных боевых действий на случай возникновения вооруженного конфликта в таких очагах напряженности как Тайвань или Южно-Китайское море. Военные двух стран отрабатывают перекрытие Лусонского пролива, который является одними из важнейших ворот для прохода китайского флота в Тихий океан из Южно-Китайского моря, нанесение ударов по кораблям противника противокорабельными ракетами наземного базирования, защиту островов от вражеской атаки, а также возвращение контроля над островами, занятыми противником.

В ходе учений Kamandag будут проводиться учебные операции по защите прибрежных районов с реальными ракетно-артиллерийскими стрельбами и высадкой десанта на побережье.

Как отмечает газета, эти учения проходят на фоне растущей напряженности между Китаем и Филиппинами в отношении спорных территорий в филиппинской эксклюзивной экономической зоне в Южно-Китайском море.

В ходе последнего инцидента в конце апреля Китай заявил об установлении контроля над рифом Сэнди-Ки архипелага Спратли в Южно-Китайском море, развернув там свой флаг, что вызвало новое обострение ситуации в регионе. Сэнди-Ки площадью около 200 кв метров позволяет Китаю в рамках международного права контролировать окружающую 12-мильную морскую зону. Но в нее попадает и филиппинский остров Титу в Южно-Китайском море, который Манила использует для отслеживания перемещений китайских ВМС.