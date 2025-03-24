Военные США и Филиппин начали ежегодные учения Salaknib

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU -Тихоокеанское командование Армии США и сухопутные войска Филиппин приступили к ежегодным учениям Salaknib, которые продлятся три недели, сообщают западные СМИ.

В учениях примут участие 5 тысяч военнослужащих. Цель учений - отработать навыки ведения совместных операций между военными двух стран и территориальной обороны. Также стороны проведут боевые стрельбы, обменяются опытом.

Идет первая фаза Salaknib, вторая их часть запланирована позднее на этот год. Учения являются частью ежегодных маневров двух стран Balikatan.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. По данным The Washington Post, на 2019 год через Южно-Китайское море и Восточно-Китайское море проходили торговые потоки на сумму в $7,4 трлн. До 80% торговли КНР также связаны с этими морями, Китай получает через них ресурсы с Ближнего Востока и Африки.

При этом Филиппины укрепляют военные связи с США и партнерами в Азии.