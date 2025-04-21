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Трамп доволен работой главы Пентагона и не верит сообщениям СМИ о нем

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил поддержку главе Пентагоне Питу Хегсету на фоне сообщений СМИ о том, что тот делился секретной информации в чатах с участием членов своей семьи.

"Потому что он прекрасно выполняет свою работу", - сказал Трамп, отвечая на лужайке Белого дома на вопрос журналиста о том, почему он по-прежнему доверяет Хегсету.

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"Это лживые новости", - добавил американский лидер, говоря о публикациях в СМИ о Хегсете.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Хегсет поделился подробными планами военной операции против хуситов в Йемене в групповом закрытом чате в мессенджере Signal, в котором состояли его жена, адвокат и брат.

Кроме того, в конце марта главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что случайно оказался в закрытом групповом чате, где Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио.


Дональд Трамп Пентагон США Пит Хегсет
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