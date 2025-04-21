Белый дом заявил о сопротивлении аппарата Пентагона реформам министра Хегсета

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет сталкивается с сопротивлением аппарата Пентагона в отношении реформ, которые он проводит в ведомстве, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Вот что происходит, когда весь Пентагон работает против вас и феноменальных изменений, которые вы пытаетесь осуществить", - сказала она.

В Пентагоне в настоящее время работает более 20 тыс. человек, включая военных и гражданских служащих.

Пресс-секретарь Белого дом подчеркнула, что "президент (Дональд Трамп - ИФ) решительно поддерживает министра обороны, который выполняет феноменальную работу, возглавляя Пентагон".

Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил поддержку Хегсету на фоне сообщений СМИ о том, что тот делился секретной информации в чатах с участием членов своей семьи.

"Потому что он прекрасно выполняет свою работу", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста на лужайке Белого дома о том, почему он по-прежнему доверяет Хегсету.

"Это лживые новости", - добавил американский лидер, комментируя публикации в СМИ о Хегсете.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Хегсет поделился подробными планами военной операции против хуситов в Йемене в групповом закрытом чате в мессенджере Signal, в котором состояли его жена, адвокат и брат.

Кроме того, в конце марта главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что случайно оказался в закрытом групповом чате, где Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам йеменских хуситов с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио.

Сам Хегсет в понедельник подверг критике СМИ и бывших сотрудников военного ведомства за попытки очернить его репутацию.

По сообщению издания The Hill, он отметил, что подобные СМИ "берут в качестве анонимных источников недовольных бывших сотрудников, а затем пытаются вредить людям и разрушать их репутацию".

По словам шефа Пентагона, подобная схема не сработает с ним, так как он "меняет министерство обороны, возвращая его под контроль военных".