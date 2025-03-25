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Трамп вступился за Уолтца после попадания журналиста в секретный чат

Трамп вступился за Уолтца после попадания журналиста в секретный чат
Майк Уолтц
Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что его советник по нацбезопасности Майк Уолтц вынес урок из ситуации со случайным попаданием журналиста в закрытый чат, где обсуждались планы ударов Вашингтона по хуситам в Йемене.

"Майк Уолтц усвоил урок. Он хороший человек", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, комментируя этот инцидент.

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Американский лидер добавил, что случайное включение журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга в этот чат "никак не сказалось" на военной операции США.

Трамп подчеркнул, что уверен в своей команде. "Это единственный сбой за два месяца (работы администрации - ИФ), и тот оказался не серьезным", - сказал президент США.

Ранее главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что случайно оказался в закрытом чате в мессенджере, где глава Пентагона Пит Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио. По данным СМИ, именно Уолтц случайно пригласил журналиста в это чат.

Издание Politico писало, что в Белом доме идут дискуссии о возможности отставки Уолтца в связи с утечкой информации о планируемых ударах. По информации газеты, доступ к данной переписке Голдберг получил через приглашение в чат от Уолтца.

США Дональд Трамп Майк Уолтц
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