Что случилось этой ночью: вторник, 22 апреля

Папу Римского похоронят в конце недели, Стармер поддержал прекращение огня на Украине, рынок акций США снова упал

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Ватикане сообщили, что Папа римский умер от инсульта. Его похороны намечены на конец недели.

- Стармер заявил Зеленскому о поддержке призыва к прекращению огня. Вместе с тем, он подтвердил твердую поддержку Украины.

- Трамп отправится в Рим на похороны понтифика. Он сообщил, что полетит на мероприятие с супругой.

- Рынок акций США упал из-за нападок Трампа на Пауэлла. Другой причиной стало отсутствие прогресса в торговых переговорах.

- Десять украинских беспилотников уничтожено над регионами РФ. В Белгородской области был ранен мирный житель.