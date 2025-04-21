Трамп выразил соболезнования в связи со смертью папы римского

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска, который скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет.

"Покойтесь с миром, папа Франциск! Да благословит Бог его и всех, кто его любил!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио тоже выразил соболезнования. "Жанетт (супруга Рубио - ИФ) и я очень опечалены новостью о смерти папы Франциска", - написал госсекретарь США в соцсети X.

"Вместе с католиками всего мира мы молимся за упокой души понтифика и за этот переходный период для Католической церкви", - добавил он.

Ранее в понедельник стало известно, что папа римский Франциск скончался в 7:35 утра по местному времени (8:35 по московскому) в резиденции в Ватикане в Доме Святой Марты.