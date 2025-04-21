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Путин сообщил, что боевые действия возобновились после завершения перемирия

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Боевые действия после завершения пасхального перемирия возобновились, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Боевые действия возобновлены", - сказал Путин журналистам.

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Он отметил, что во время пасхального перемирия наблюдалось снижение активности, но нарушения с украинской стороны все-таки были.

"В целом, мы наблюдаем снижение активности со стороны противника", - сказал Путин.

"Почти пять тысяч нарушений было - 4900. Из них шесть атак и 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа", - отметил он.


Хроника 24 февраля 2022 года – 21 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин ВСУ Украина
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