Путин сообщил, что боевые действия возобновились после завершения перемирия

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Боевые действия после завершения пасхального перемирия возобновились, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Боевые действия возобновлены", - сказал Путин журналистам.

Он отметил, что во время пасхального перемирия наблюдалось снижение активности, но нарушения с украинской стороны все-таки были.

"В целом, мы наблюдаем снижение активности со стороны противника", - сказал Путин.

"Почти пять тысяч нарушений было - 4900. Из них шесть атак и 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа", - отметил он.



