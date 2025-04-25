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Запасы продовольственной помощи ООН для жителей Газы закончились

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) объявила в пятницу, что все запасы продовольствия для жителей сектора Газа исчерпаны.

"Сегодня ВПП ООН доставила последние оставшиеся припасы в пункты раздачи горячего питания в секторе Газа. Ожидается, что в ближайшие дни продовольствие в этих пунктах полностью закончится", - говорится в заявлении организации.

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В нем уточняется, что гуманитарная помощь не поступает в регион уже более семи недель, так как все основные пункты пересечения границ остаются закрытыми.

Новые поставки продовольственной помощи уже доставлены в регион. В организации заявляют, что их привезут сразу же, как только границы вновь откроются.

В ВПП ООН призывают все стороны "отдать приоритет нуждам гражданского населения, немедленно разрешить поставки помощи и соблюдать обязательства, предписанные международным гуманитарным правом".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 25 апреля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа ООН
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