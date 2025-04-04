В ЕС встревожены принудительным переселением палестинцев в Рафахе

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Связанные с приказами о принудительном переселении людей сообщения, поступающие из южной части сектора Газа, вызывают глубокую тревогу, заявила в пятницу член Еврокомиссии по управлению кризисными ситуациями Аджа Лябиб.

"Более 140 тыс. человек подвергаются принудительному перемещению. Гражданские лица бегут под обстрелом. Страдания жителей Газы должны прекратиться. С момента нарушения режима прекращения огня погибли более 300 детей. Месячная блокада гуманитарной помощи со стороны Израиля угрожает жизням сотен тысяч людей. Всемирная продовольственная программа объявила, что ее запасы скоро будут исчерпаны", - говорится в опубликованном коммюнике еврокомиссара.

По словам Лябиб, "жители Газы оказались в ловушке, не имея безопасного способа избежать насилия". Они сталкиваются с недопустимым уровнем смертности, болезней, разрушений и голода.

"Международное гуманитарное право ясно гласит: гуманитарная помощь должна доходить до нуждающихся гражданских лиц. Использование гуманитарной помощи в качестве инструмента войны запрещено международным правом. Мы должны быстро вернуться к устойчивому прекращению огня", - подчеркнула член ЕК.

Она добавила, что все заложники должны быть немедленно освобождены, а людям, перемещенным в секторе Газа, должно быть гарантировано право вернуться в свои дома в условиях безопасности и достоинства.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила 18 марта о возобновлении массированных ударов по принадлежащим группировке ХАМАС объектам в Газе.

В конце марта ЦАХАЛ обнародовала предупреждение к жителям города Рафах на юге сектора Газа и близлежащих районов о необходимости покинуть эту зону.

В пятницу The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные расширили зону сухопутной операции на севере сектора Газа. Согласно информации военных, цель операции - увеличить буферную зону вдоль границы с анклавом. В ЦАХАЛ также отметили, что накануне распространили предупреждение для мирных жителей, чтобы они могли эвакуироваться по безопасным путям.