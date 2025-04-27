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Израиль будет готов расширить действия в Газе при безрезультатности переговоров

Израиль будет готов расширить действия в Газе при безрезультатности переговоров
Фото: Mahmoud Issa/Anadolu via Getty Images

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена активизировать действия в секторе Газа, если в ближайшее время не удастся прийти к соглашению с палестинским движением ХАМАС, сообщает в воскресенье израильское издание Israel Hayom.

"Если в ближайшие неделю или две не удастся достичь прогресса (по сектору Газа), ЦАХАЛ значительно расширит активность, и это случится раньше, чем мы предполагали", - приводит газета слова неназванных высокопоставленных представителей израильских властей.

По их словам, ХАМАС продолжает демонстрировать непримиримость, однако недооценивает израильскую сторону.

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Ранее сообщалось, что Египет и Катар, выступающие посредниками в ближневосточном урегулировании, предложили объявить шестимесячное перемирие в секторе Газа. За это время движению ХАМАС надлежало бы освободить живых израильских заложников и выдать тела скончавшихся. Кроме того, за это время посредники предлагают начать переговоры по установлению постоянного режима прекращения огня, а также по послевоенному восстановлению Газы.

Хроника 07 октября 2023 года – 27 апреля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
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