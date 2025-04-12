ЕС назвал неприемлемой гуманитарную ситуацию в секторе Газа

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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Приоритетами Евросоюза в Газе остаются возобновление режима прекращения огня, освобождение всех заложников и возобновление масштабной гуманитарной помощи, говорится в опубликованном в субботу заявлении.

"ЕС крайне обеспокоен сообщениями о гуманитарной ситуации в секторе Газа, которые свидетельствуют о том, что запасы продовольствия, доставленные во время режима прекращения огня, заканчиваются. Согласно международному гуманитарному праву, гуманитарная помощь должна доходить до нуждающихся гражданских лиц", - сказано в документе, подписанном главой дипломатии ЕС Каей Каллас и членами Еврокомиссии по Средиземноморью Дубравкой Шуйца и по управлению кризисными ситуациями Аджой Лябиб.

"ЕС повторяет свой призыв к Израилю снять блокаду сектора Газа, чтобы гуманитарная помощь начала поступать по всему сектору в масштабном объеме", - заявили представители ЕС.

Они также выразили осуждение "убийства 15 гуманитарных сотрудников в секторе Газа 23 марта" и призвали привлечь к ответственности виновных.

"Слишком много израильтян и палестинцев пострадали, а число погибших мирных жителей в секторе Газа неприемлемо", - отмечается в совместном заявлении.