Введение санкций США в отношении сербской энергокомпании NIS отложено на 30 дней

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Введение санкций США в отношении сербской энергетической компании NIS отложено на 30 дней, сообщил в четверг президент Сербии Александр Вучич.

"Мы получили еще 30 дней для NIS. Хорошая новость для граждан Сербии", - написал он в соцсетях.

К сообщению Вучич приложил документ американского министерства финансов, в котором говорится о принятом властями США решении.

Из документа следует, что санкции против NIS должны вступить в силу 28 марта.

В среду вечером стало известно, что "Газпром нефть" передала Газпрому 5,15% акций сербской компании NIS. Ранее "Газпром нефти" принадлежало 50% NIS, "Газпрому" - 6,15%. Теперь у "Газпром нефти" - 44,85% акций NIS, у "Газпрома" - 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

Ранее глава "Сербиягаза" Душан Баятович высказывал мнение, что разрешением санкционной проблемы в отношении NIS могла бы стать выдача ей специальной лицензии. Баятович привел пример Газпромбанка в случае с европейскими санкциями, когда этому банку было разрешено осуществлять определенную деятельность, связанную прежде всего с оплатой за газовые поставки из РФ.

Сербия сформировала запасы нефтепродуктов на 90 дней, также у самой NIS есть резервы топлива еще на 90 дней. Таким образом, в случае наступления санкций против NIS топливный рынок Сербии будет обеспечен товаром на 180 дней. Ранее Венгрия заявляла, что готова помочь Сербии в случае санкций против NIS.

Как сообщалось, 10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS. Вучич сообщал что США требуют от Сербии полного вывода российского капитала из NIS в течение 45 дней. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы NIS способствовала получению значительных доходов в бюджет страны, а также развитию многих проектов.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций. В настоящее время "Газпром нефть" владеет 50% NIS, "Газпром" - 6,15%. Еще 29,87% акций находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.