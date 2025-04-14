Американцы считают, что Трамп хочет использовать пошлины для переговоров с торговыми партнерами

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Большинство граждан США верят, что пошлины на импорт в отношении торговых партнеров являются временными, и президент США Дональд Трамп вводит их, чтобы затем использовать для переговоров, свидетельствуют данные опроса CBS News и YouGov.

Всего 41% респондентов считает, что пошлины являются долговременной мерой, тогда как 59% предположили, что президент отменит их, когда сможет добиться желаемых результатов на переговорах со странами, в отношении которых они действуют.

Американцы сходятся во мнении, что пошлины приведут к росту цен в краткосрочной перспективе: об этом заявили 75% опрошенных. 5% считают, что они приведут к снижению цен, а 20% - что они не повлияют на цены. При этом мнение респондентов меняется, когда речь заходит о долгосрочной перспективе: 48% считают, что цены будут расти, 30% - что будут падать, 22% думают, что пошлины не повлияют на цены.

При этом многие респонденты считают, что пошлины окажут негативное влияние на американскую экономику как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной - об этом заявили 65% и 42% соответственно.

В целом, работу президента США положительно оценивают 47% американцев, отрицательно - 53%, свидетельствуют результаты опроса.