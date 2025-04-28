Энергокомпания Франции заявила о непричастности к блэкауту в Испании и Португалии

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Компания RTE, управляющая французскими энергосетями, опровергла сообщения о том, что веерные отключения в Испании и Португалии в понедельник якобы произошли из-за пожара на линии электропередачи между городами Нарбон и Перпиньян во Франции, сообщает EFE.

"Никакого пожара между Перпиньяном и Нарбоном не было, это ложная информация, причину происшествия предстоит установить", - приводит агентство выдержку из сообщения компании в соцсетях.

Отмечается, что работы по восстановлению энергосистемы продолжаются и во Франции, которая также частично пострадала из-за массового отключения энергоснабжения. При этом к настоящему времени в случае необходимости компания RTE готова направить в энергосети Иберийского полуострова до 1,4 гигаватт электроэнергии.

В Испании и Португалии, которые в большей мере пострадали от этого веерного отключения, работы по восстановлению энергосистем продолжаются.

По словам, главы испанского правительства Педро Санчеса, сейчас энергоснабжение восстановлено примерно на половине пострадавшей территории страны, в частности, ситуация нормализуется в автономных сообществах Мадрид, Андалусия и Эстремадура. Он добавил, что пока еще рано говорить о причинах этого чрезвычайного происшествия.

Ранее в понедельник значительная часть Испании, Португалии, а также некоторые части Франции и Бельгии лишились энергоснабжения вследствие веерного отключения энергосистем.