Поиск

СМИ сообщили о возможном решении Индии отменить перемирие с Пакистаном

СМИ сообщили о возможном решении Индии отменить перемирие с Пакистаном
Вооруженные силы Индии в Пахалгаме
Фото: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В руководстве Индии рассматривают возможность в ближайшие дни объявить об остановке действия соглашения о прекращении огня с Пакистаном 2021 года из-за теракта в городе Пахалгам, сообщает CNN-News18 со ссылкой на высокопоставленные источники, близкие в индийским властям.

Дели "серьезно рассматривает" этот шаг, так как Пакистан не смог выполнить свои обязательства по Линии контроля (демаркационной линии между Индией и Пакистаном - ИФ) и международной границе, сообщает телеканал.

Дели считает, что Исламабад не смог ограничить трансграничный терроризм, несмотря на свои обязательства.

Соглашение о прекращении огня было заключено между Индией и Пакистаном в 2021 году после нескольких боестолкновений, произошедших между двумя странами на Линии контроля в период с 2020 по 2021 год. В результате Дели и Исламабад выпустили заявление, в котором сообщалось, что они согласились строго соблюдать все договоренности по прекращению огня.

CNN-News18 отмечает, что, несмотря на заключение соглашения, базирующиеся в Пакистане террористические группировки продолжили проникать на территорию штата Джамму и Кашмир.

В Пахалгаме 22 апреля произошел теракт в месте скопления туристов. Группа боевиков открыла огонь по людям, погибли 28 человек. The Indian Express со ссылкой на источники писала, что за атакой стояли семь нападающих, из них не менее четырех - из Пакистана.

После этого Индия и Пакистан приняли ряд мер в отношении друг друга, таких как закрытие воздушного пространства и аннулирование виз, которые привели к росту напряженности между двумя странами.

Индия Пакистан Пахалгам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп предпочел бы ответить на вопрос о новых санкциях против России через неделю

Что произошло за день: четверг, 24 апреля

Трамп заявил о наличии у него дедлайна для украинского урегулирования

Трамп считает, что Путин прислушается к его критике ударов по Киеву

Bloomberg сообщил о планах США требовать от России признания права Украины на армию и ВПК

Bloomberg сообщил о планах США требовать от России признания права Украины на армию и ВПК

В Киргизии задержали российского блогера по подозрению в наемничестве

Макрон считает, что Трамп должен быть недоволен Россией, а не Украиной

Макрон считает, что Трамп должен быть недоволен Россией, а не Украиной

Финансовые санкции ввели против коалиции, находящейся у власти в Республике Сербской

Трамп заявил, что в ударах России по Киеву нет необходимости

Трамп заявил, что в ударах России по Киеву нет необходимости

Президент Эстонии не подписал закон, обязывающий церковь разорвать связи с Московским патриархатом

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне98 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов200 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ51 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });