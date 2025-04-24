СМИ сообщили о возможном решении Индии отменить перемирие с Пакистаном

Вооруженные силы Индии в Пахалгаме Фото: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В руководстве Индии рассматривают возможность в ближайшие дни объявить об остановке действия соглашения о прекращении огня с Пакистаном 2021 года из-за теракта в городе Пахалгам, сообщает CNN-News18 со ссылкой на высокопоставленные источники, близкие в индийским властям.

Дели "серьезно рассматривает" этот шаг, так как Пакистан не смог выполнить свои обязательства по Линии контроля (демаркационной линии между Индией и Пакистаном - ИФ) и международной границе, сообщает телеканал.

Дели считает, что Исламабад не смог ограничить трансграничный терроризм, несмотря на свои обязательства.

Соглашение о прекращении огня было заключено между Индией и Пакистаном в 2021 году после нескольких боестолкновений, произошедших между двумя странами на Линии контроля в период с 2020 по 2021 год. В результате Дели и Исламабад выпустили заявление, в котором сообщалось, что они согласились строго соблюдать все договоренности по прекращению огня.

CNN-News18 отмечает, что, несмотря на заключение соглашения, базирующиеся в Пакистане террористические группировки продолжили проникать на территорию штата Джамму и Кашмир.

В Пахалгаме 22 апреля произошел теракт в месте скопления туристов. Группа боевиков открыла огонь по людям, погибли 28 человек. The Indian Express со ссылкой на источники писала, что за атакой стояли семь нападающих, из них не менее четырех - из Пакистана.

После этого Индия и Пакистан приняли ряд мер в отношении друг друга, таких как закрытие воздушного пространства и аннулирование виз, которые привели к росту напряженности между двумя странами.