В Джамму и Кашмире из соображений безопасности закрыли десятки туристических объектов

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Парки и туристические достопримечательности по соображениям безопасности закрыты на союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает во вторник индийская газета Hindustan Times.

Отмечается, что закрыто 48 из 87 парков и популярных туристических объектов.

Такие меры приняты с учетом недавнего теракта в Джамму и Кашмире и последовавшего за ним роста напряженности между Индией и Пакистаном. Hindustan Times со ссылкой на источники сообщает, что достопримечательности закрыли с учетом опасений туристов за собственную безопасность.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии произошла террористическая атака в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям. По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек. Издание The Indian Express со ссылкой на источники писало, что за атакой стояли семь нападавших. Hindustan Times отмечает, что среди них были три пакистанца и двое выходцев из Джамму и Кашмира, которые в 2018 году уехали в Пакистан. Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.