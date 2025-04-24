Власти Индии прекращают действие выданных пакистанцам виз

Фото: Salman Ali/Hindustan Times via Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Власти Индии в связи с терактом на союзной территории Джамму и Кашмир будут считать недействительными с 27 апреля все визы, выданные гражданам Пакистана, сообщает в четверг The Times of India.

Таким образом, пакистанцы должны покинуть территорию Индии до 27 апреля, уточняет издание.

Медицинские визы будут действительны до 29 апреля.

Кроме того, индийским гражданам строго не рекомендуется посещать Пакистан. Гражданам Индии, которые в настоящий момент находятся там, власти советуют как можно скорее возвращаться на родину.

Ранее в четверг в МИД Индии вызвали поверенного в делах Пакистана в Индии Саада Варраича. По данным местных СМИ, замглавы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия отзовет военных атташе из представительства в Пакистане и сократит штат дипмиссии в Исламабаде с 55 до 30 человек.

Всех военных атташе в представительстве Пакистана в Дели объявили персонами нон-грата. У них есть неделя, чтобы покинуть Индию.

В среду Индия объявила ряд мер против Пакистана. В частности, власти страны приняли решение приостановить действие Договора о водах Инда, регулирующего использование ряда рек двумя странами.

Индийские власти приняли такие меры в связи с терактом на севере Индии 22 апреля. Атака произошла в городе Пахалгам, в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям. В результате нападения погибли около 30 человек.

В качестве ответа на заявления индийских властей премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назначил на четверг заседание комитета нацбезопасности.

Издание The Indian Express со ссылкой на источники писало, что за атакой стояли семь нападавших. Hindustan Times отмечает, что среди них - три пакистанца и двое выходцев из Джамму и Кашмира, которые в 2018 году уехали в Пакистан.