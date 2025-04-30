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Временные ограничения на работу аэропортов введены в Ярославле, Иваново и Нижнем Новгороде

Временные ограничения на работу аэропортов введены в Ярославле, Иваново и Нижнем Новгороде
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщили в Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов: Иваново (Южный; код ИКАО: UUBI) - с 02:45 мск; Нижний Новгород (Стригино; UWGG) - с 03:07 мск; Ярославль (Туношна; UUDL) - c 03:07 мск", - говорится в сообщении.

28 апреля из-за непогоды приостанавливал работу аэропорт Перми. Воздушная гавань перестала обслуживать авиарейсы из-за сильного снегопада и ограниченной видимости.

Нижний Новгород Иваново Ярославль
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