Трамп считает, что президент России готов заключить мирное соглашение с Украиной

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российский лидер Владимир Путин хочет достичь мирного соглашения с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп в интервью ABC News.

"Он хотел бы остановить войну. Я думаю так", - сказал Трамп.

По словам президента США, при окончании его первого президентского срока не было даже шанса, что произойдет украинский кризис.

Он отметил, что конфликт стал возможен при экс-президенте Джо Байдене.

"И я верю, что благодаря мне он (Путин - ИФ) готов прекратить боевые действия", - добавил Трамп.