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Британские военные в случае размещения на Украине не будут принимать участие в боевых операциях

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Целью британского воинского контингента, если таковой будет размещен на Украине, будет обеспечение подготовки украинской армии, а не участие в боевых действиях, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

"Мы ожидаем, что эти цели будут направлены на восстановление современных и боеспособных вооруженных сил Украины, а не на проведение боевых операций", - цитирует министра The Telegraph.

Хили написал ответное письмо теневому министру обороны страны Джеймсу Картлиджу (оно имеется в распоряжении издания), который предлагает предусмотреть для воинского контингента "коалиции желающих" возможность отступления от соблюдения положений Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), чтобы избежать возможных судебных исков России в отношении британских военных.

Газета обращает внимание, что слова Хили, "по-видимому, подтверждают предположения о том, что амбиции "коалиции желающих" были умерены".

The Telegraph напоминает, что в марте британский премьер-министр Кир Стармер охарактеризовал миссию воинского контингента как "сдерживающую силу", заявив, что британские "войска будут находиться на земле, а самолеты - в небе".

Хили же отметил, что планирование участия британских военных сосредоточено на оказании помощи Украине в "возрождении вооруженных сил, способных сдерживать будущую российскую агрессию".

Как теперь ожидается, "британские войска будут размещены на западе страны, вдали от границ", отмечается в публикации.

В ответ на призыв Картлиджа, касающийся ЕКПЧ, Хили написал: "Мы должным образом учтем положения ЕКПЧ при разработке деталей добровольного развертывания сил коалиции". При этом он уточнил, что "соблюдение положений ЕКПЧ (...) не помешает нам достичь наших целей".

Украина Кир Стармер Джеймс Картлидж Джон Хили Великобритания
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