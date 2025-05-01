Абхазия возобновляет регулярное авиасообщение после более чем 30-летнего перерыва

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Сухума (Абхазия) в четверг начинает обслуживать регулярные пассажирские рейсы после перерыва более чем 30 лет.

Первый рейс, по данным сайта аэропорта, выполнит авиакомпания "ЮВТ Аэро" из Москвы. Отправление из "Внуково" запланировано на 14:30 мск, прибытие - в 18:00 (время в пути - 3,5 часа). Для выполнения рейса будет задействован 50-местный Bombardier CRJ-200. Обратный вылет запланирован на 19:30 с прибытием в Москву в 23:00.

Следующий рейс в столицу Абхазии "ЮВТ Аэро" планирует выполнить 3 мая и далее будет летать по этому направлению раз в неделю.

С 6 мая ожидаются рейсы в Сухум из Нижнего Новгорода: их будет выполнять так же раз в неделю авиакомпания "Икар". По данным Минтранса РФ, "Икар" также рассматривает возможность полетов из Уфы (с 3 июня), а из Казани может начать летать Nordwind (с 4 июня). Кроме того, ведомство сообщило о возможном открытии с 31 мая рейсов из Москвы в Сухум авиакомпанией "Аэрофлот" - в самой компании это опровергли, заявив об отсутствии планов летать в Абхазию. Допуски Росавиации к полетам в Сухум в апреле получили еще две компании - NordStar (из Москвы и Красноярска) и iFly (только из Москвы).

Построенный в середине 1950-х годов, сухумский аэропорт расположен в 18 км от столицы Абхазии. После грузино-абхазской войны в октябре 1993 года по распоряжению властей Грузии аэропорт был закрыт. В 2006 году Международная организация гражданской авиации (ICAO) аннулировала код аэропорта и изъяла информацию о нем из своих документов.

В июне 2023 года Россия и Абхазия заключили соглашение о реконструкции сухумского аэропорта. Позднее правительство Абхазии подписало соглашение о государственно-частном партнерстве с российским ООО "Инфраструктурное развитие". Инвестиции в реконструкцию оценивались в более 12 млрд руб.