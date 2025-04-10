Поиск

Турция и Израиль провели первые консультации по предотвращению эскалации ситуации в Сирии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Представители Турции и Израиля накануне впервые встретились в Азербайджане с целью обсудить механизм деконфликтации между турецкими и израильскими военными в Сирии, сообщает в четверг "Сабах" со ссылкой на источники в Минобороны Турции.

"Первая техническая встреча состоялась в среду в Азербайджане, чтобы обсудить механизм деконфликтации между Турцией и Израилем и избежать нежелательных инцидентов в Сирии", - информирует издание.

Источники отметили, что Турция также призвала Израиль немедленно прекратить атаки по сирийской территории.

В свою очередь, по данным издания "Хюрриет", глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что поскольку турецкие военные проводят операции в Сирии, им нужен механизм деконфликтации с Израилем наподобие имеющихся у Анкары с РФ и США.

Фидан отметил, что нормально иметь контакты на техническом уровне между странами для достижения этой цели. Однако министр отверг возможность нормализации отношений Турции с Израилем из-за ситуации в секторе Газа.

"Хюрриет" напоминает, что ранее Израиль наносил удары по ряду объектов в Сирии, где по предположениям израильской стороны, Турция собиралась развернуть военные базы. Турция имеет военное присутствие на севере Сирии, Израиль - на юге страны.

Турция Израиль Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ подтвердила обмен Карелиной на задержанного на Кипре россиянина Петрова

Директор ЦРУ заявил, что США и Россия обменялись в ОАЭ двумя заключенными

Директор ЦРУ заявил, что США и Россия обменялись в ОАЭ двумя заключенными

В Пекине предупредили, что давление США при помощи пошлин потерпит неудачу

В КНР создали "национальную команду" для поддержки рынка акций в ходе торговой войны

В КНР создали "национальную команду" для поддержки рынка акций в ходе торговой войны

Что случилось этой ночью: четверг, 10 апреля

Фондовые индексы США взлетели на заявлениях Трампа, завершив торги ростом на 7,9-12,2%

Демократы требуют снять Маска с поста главы DOGE до 30 мая

Демократы требуют снять Маска с поста главы DOGE до 30 мая

Трамп заявил, что "в какой-то момент" встретится с Путиным

Котировки нефти перешли к росту на решениях Трампа о пошлинах

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6165 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе382 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние227 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });