Турция и Израиль провели первые консультации по предотвращению эскалации ситуации в Сирии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Представители Турции и Израиля накануне впервые встретились в Азербайджане с целью обсудить механизм деконфликтации между турецкими и израильскими военными в Сирии, сообщает в четверг "Сабах" со ссылкой на источники в Минобороны Турции.

"Первая техническая встреча состоялась в среду в Азербайджане, чтобы обсудить механизм деконфликтации между Турцией и Израилем и избежать нежелательных инцидентов в Сирии", - информирует издание.

Источники отметили, что Турция также призвала Израиль немедленно прекратить атаки по сирийской территории.

В свою очередь, по данным издания "Хюрриет", глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что поскольку турецкие военные проводят операции в Сирии, им нужен механизм деконфликтации с Израилем наподобие имеющихся у Анкары с РФ и США.

Фидан отметил, что нормально иметь контакты на техническом уровне между странами для достижения этой цели. Однако министр отверг возможность нормализации отношений Турции с Израилем из-за ситуации в секторе Газа.

"Хюрриет" напоминает, что ранее Израиль наносил удары по ряду объектов в Сирии, где по предположениям израильской стороны, Турция собиралась развернуть военные базы. Турция имеет военное присутствие на севере Сирии, Израиль - на юге страны.