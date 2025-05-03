Португалия планирует выслать из страны 18 тыс. нелегалов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Временное правительство Португалии хочет выслать из страны около 18 тыс. иностранцев, проживающих там без соответствующего разрешения, сообщает в субботу Associated Press.

Министр при президенте Антониу Лейтау Амару заявил, что власти направят около 18 тыс. уведомлений лицам, нелегально находящимся в Португалии, о необходимости покинуть страну.

Иностранцы начнут получать уведомления на следующей неделе. В первую волну это коснется около 4,5 тыс. человек, у них будет 20 дней на то, чтобы добровольно покинуть Португалию.