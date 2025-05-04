Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 мая

Пакистан испытал баллистическую ракету, пожар в Махачкале, Португалия планирует высылать нелегалов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пакистан успешно испытал баллистическую ракету. Дальность полета составила 450 км.

- Израиль готовится расширить военную операцию в секторе Газа. Для этого могут призвать еще несколько десятков тысяч резервистов.

- Португалия планирует выслать из страны 18 тыс. нелегалов. Соответствующее заявление сделал министр Антониу Лейтау Амару.

- Один человек пострадал и пятерых спасли при пожаре в квартире в Махачкале. Пожар был ликвидирован на площади 50 кв. метров.

- 13 украинских БПЛА сбито за ночь над тремя областями РФ. Об этом сообщило Минобороны.