Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 мая
Пакистан испытал баллистическую ракету, пожар в Махачкале, Португалия планирует высылать нелегалов
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Пакистан успешно испытал баллистическую ракету. Дальность полета составила 450 км.
- Израиль готовится расширить военную операцию в секторе Газа. Для этого могут призвать еще несколько десятков тысяч резервистов.
- Португалия планирует выслать из страны 18 тыс. нелегалов. Соответствующее заявление сделал министр Антониу Лейтау Амару.
- Один человек пострадал и пятерых спасли при пожаре в квартире в Махачкале. Пожар был ликвидирован на площади 50 кв. метров.
- 13 украинских БПЛА сбито за ночь над тремя областями РФ. Об этом сообщило Минобороны.