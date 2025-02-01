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Трамп заявил, что Каракас согласился принимать выдворяемых из США венесуэльцев

Трамп заявил, что Каракас согласился принимать выдворяемых из США венесуэльцев
Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы согласились принимать на своей территории венесуэльских нелегальных мигрантов, выдворяемых из США, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Венесуэла согласилась принять обратно всех своих нелегалов, обосновавшихся на американской территории", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Каракас также согласился предоставить транспорт для доставки нелегалов из США на родину.

В пятницу Каракас посетил спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл. Он провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. По итогам поездки Гренелл сообщил, что возвращается на родину с шестью американцами, которых власти Венесуэлы согласились отпустить из тюрем.

Ранее СМИ сообщали, что Гренелл в Каракасе рассчитывал обсудить судьбу граждан США, отбывающих тюремные сроки. Кроме того, его задачей было убедить власти Венесуэлы принять у себя выдворяемых из США нелегалов.

Венесуэла
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