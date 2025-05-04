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Пакистан успешно испытал баллистическую ракету

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пакистан в субботу осуществил испытательный пуск баллистической ракеты Abdali, сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на пакистанских военных.

Дальность полета ракеты класса "земля-земля" составила 450 км, отмечает агентство.

Пакистанские военные заявили, что пуск был осуществлен с целью проверки "оперативной готовности войск и ключевых технических параметров", включая усовершенствованную навигационную систему ракеты и улучшенную маневренность.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф "поздравили всех, кто стоял за успешным испытанием".

АР напоминает, что 27 апреля военно-морские силы Индии сообщили об успешном проведении корабельных стрельб с целью "подтверждения и демонстрации готовности систем и экипажей к нанесению высокоточного наступательного удара на большом расстоянии".

Агентство отмечает, что пуск ракеты состоялся в условиях резкого обострения отношений между Пакистаном и Индией из-за теракта 22 апреля, когда в индийском городе Пахалгам на севере страны группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек.

Индия обвинила Пакистан в нападении, но Исламабад отверг обвинения.

Исламабад Индия Пакистан Шахбаз Шариф
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