Трамп считает, что Уиткофф многого добился на переговорах с РФ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф добивается хороших результатов при контактах с российским руководством.

"Он добивается многого. Так, Россия хотела забрать себе всю Украину. Но она не стала делать это", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о результатах поездок Уиткоффа в Москву.

"Если бы не мы, то сейчас была бы битва за всю Украину", - добавил американский лидер.