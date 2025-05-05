Администрация Трампа заплатит по $1 тыс. нелегалам в случае их добровольного отъезда из США

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа готова заплатить по $1 тыс. в виде вознаграждения нелегальным иммигрантам, которые решат добровольно покинуть страну, сообщает в понедельник министерство внутренней безопасности США.

"Самостоятельная депортация" - оптимальный, максимально безопасный и требующий минимальных затрат способ покинуть США, избежав ареста, если вы находитесь в стране нелегально", - приводит министерство слова главы ведомства Кристи Ноэм.

"Министерство предлагает оплатить проезд и выплатить вознаграждение через мобильное приложение CBP Home за возращение домой. Каждый нелегальный иммигрант, воспользовавшийся этим приложением для самодепортации, после подтверждения в нём факта возвращения на родину, получает вознаграждение в размере $1 тыс.", - говорится также в пресс-релизе.

Associated Press отмечает, что в рамках ужесточения миграционной политики администрация Трампа кардинально обновила приложение, разработанное при предыдущем главе государства Джо Байдене. Приложение Погранично-таможенной службы США CBP One, предоставлявшее доступ к различным сервисам ведомства для въезда в страну и получения убежища, теперь называется CBP Home и призвано "помочь иммигрантам вернуться на родину", отмечает агентство.

В последние месяцы американский президент в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией ввел серию жестких мер. В частности, он одобрил инициативы по активизации депортации нелегалов с территории США. Трамп вскоре после инаугурации объявил о введении режима ЧС на границе с Мексикой.