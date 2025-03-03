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Трамп призвал сконцентрировать внимание на решении внутренних проблем США

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что в настоящее время Штатам следует больше беспокоиться о внутренних проблемах, а не об отношениях с Россией.

"Нам следует меньше беспокоиться о Путине и больше беспокоиться о борьбе с бандами насильников-мигрантов, наркобаронами, убийцами и о людях из психиатрических лечебниц, въезжающих в нашу страну, чтобы мы не закончили так, как Европа", - написал Трамп в своей соцсети The Truth Social.

За первые недели нахождения у власти администрации Трампа были задержаны около 3 тыс. нелегальных мигрантов, при том, что, по имеющимся данным, в стране проживают до 11 млн нелегалов.

Американский лидер также приступил к обещанному в ходе предвыборной кампании ужесточению миграционного режима, в том числе отправил самолеты с нелегалами в их родные страны, например в Колумбию и Индию.

Ранее в феврале Трамп распорядился усилить меры безопасности вдоль южной границы страны. Кроме того, вооруженные силы США усилили слежение за мексиканскими наркокартелями при помощи высокотехнологичных самолетов-разведчиков: они совершили не менее 18 полетов над американском юго-западом и в международном воздушном пространстве вокруг Калифорнийского полуострова.

Дональд Трамп США нелегалы наркобароны
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