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Глава МИД Ирана обсудил с главнокомандующим армии Пакистана вызовы в сфере безопасности

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне напряженности между Индией и Пакистаном обсудил обстановку в регионе с главнокомандующим армии Пакистана генералом Сайедом Асимом Муниром, передает агентство ИРНА.

"На встрече состоялись конструктивные обсуждения геостратегической обстановки с особым акцентом на вызовах, с которыми обе страны сталкиваются в сфере безопасности", - сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу пакистанской армии.

Стороны согласились продолжать взаимодействие, расширять двустороннее сотрудничество, содействуя позитивным изменениям в вопросах, затрагивающих регион, пишет ИРНА. Аракчи, как уточняется, "высоко оценил усилия Пакистана по достижению мира и стабильности в регионе".

Стороны обсудили также механизм обеспечения безопасности на пакистано-иранской границе в рамках укрепления двусторонней координации.

Как сообщалось, Аракчи, прибывший в понедельник в Исламабад, на фоне обострения отношений между Пакистаном и Индией заявил о необходимости предотвращения дальнейшего роста напряженности в регионе.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов, в результате нападения погибли 26 человек. Это привело к резкому обострению отношений между Нью-Дели и Исламабадом. Индия обвинила Пакистан в нападении, но власти страны отвергли обвинения. После теракта Индия и Пакистан приняли ряд мер в отношении друг друга, таких как закрытие воздушного пространства и аннулирование виз, что привело к росту напряженности между двумя странами.

Аббас Аракчи Иран Пакистан
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